Es sind trübe Aussichten für den Start in die Semesterferien in Kärnten und Osttirol. Nach einer frühlingshaften Woche steht ein nasses Wochenende bevor. „Ein Italientief schaufelt vom Süden her Regen nach Kärnten und Osttirol“, sagt Ubimet-Meteorologe Martin Templin. Am Freitag scheint im Unterkärntner Raum noch vereinzelt die Sonne, in Oberkärnten und Osttirol gibt es aber bereits dichte Wolken und stellenweise leichten Regen. Auch der Samstag und der Sonntag präsentieren sich trüb und immer wieder nass. Große Regenmengen kommen aber keine zusammen. „Der große Regen bleibt etwa im Bereich Planica in Slowenien oder in Friaul hängen. In Kärnten und Osttirol kommt davon nicht so viel an“, sagt der Meterologe.

Und auch der große Schnee ist nicht dabei. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich der Tauern bei über 1500 Metern, im Mittelkärntner Raum sogar bei 1800 Metern. „Neuschnee gibt es nur in Gipfellagen“, verpasst der Meteorologe vielen tiefer gelegenen Skigebieten einen Dämpfer. Denn es bleibt nach wie vor zu warm. Aus einer Rückkehr zu „normalen“ Wintertemperaturen, wie sie für dieses Wochenende prognostiziert wurde, wird nichts. Templin: „Die Modelle haben sich deutlich geändert.“

„Große Abkühlung bleibt aus“

Und so liegen die Tageshöchstwerte auch am Freitag zwischen sieben und zwölf Grad, am Samstag sogar zwischen acht und 13 Grad. Der Sonntag dürfte etwas kühler werden – fünf bis neun Grad. „Die große Abkühlung bleibt weiter aus. Es ist deutlich zu mild“, sagt Templin. Auch mit Beginn der neuen Woche wird es dann aus jetziger Sicht eher bewölkt als strahlend sonnig sein.