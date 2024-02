Erst Ende Jänner lud er gemeinsam mit Landesrätin Sara Schaar zur gemeinsamen Pressekonferenz. Dort präsentierte Manfred Hautz die Neuerungen für die Kärnten Card-Sommersaison 2024. Jetzt ist der langjährige Obmann der „Interessensgemeinschaft (IG) Kärnten Card Betriebe“ völlig unerwartet verstorben. Familie, Freunde und Kollegen trauern um einen „geschätzten und liebenswerten Menschen“.

„Für mich war er nicht nur ein Kollege, sondern ein guter Freund“, sagt IG-Geschäftsführer Anton Fasching tief betroffen. Gemeinsam waren sie seit 2016 bei der Kärnten Card. Fasching beschreibt Hautz als kommunikativen Menschen, dem es immer wichtig gewesen sei, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Produkt weiterzuentwickeln.

Neben seiner Funktion bei der Kärnten Card war Hautz hauptberuflich als touristischer Standortleiter der Malta Hochalmstraße tätig. Mit seiner Frau lebte er in Klagenfurt. Ihr und seinen Kindern gilt das tiefe Mitgefühl.

„Handschlagqualität“

Auch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) sprach am Freitag seiner Familie und allen, die ihn gekannt haben, ihre aufrichtige Anteilnahme aus. Hautz sei ein Mann mit „Handschlagqualität“ gewesen, er werde Kärnten fehlen. „Durch die Kooperation der Familienkarte mit der Kärnten Card konnten wir gemeinsam für Familien in unserem Land etwas bewirken“, so Schaar.