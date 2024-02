Am Montag gegen 17 Uhr lenkte ein 29-jähriger Kroate aus Klagenfurt seinen PKW in der Landeshauptstadt auf der Mießtaler Straße in alkoholisiertem Zustand. Im Kreuzungsbereich mit der Enzenbergstraße verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging daraufhin Fahrerflucht.

Anzeige ist raus

Der 29-Jährige konnte an seiner rWohnadresse angetroffen und zum Alkomattest aufgefordert werden. Dieser verlief positiv. Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Er wird angezeigt.