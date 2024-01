Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einer von drei Wohnungen des Nebentraktes eines Gasthofes in Winklern (Bezirk Spittal/Drau). Die Wohnung brannte komplett aus, der Eingangsbereich des Nebentraktes wurde ebenfalls schwer beschädigt.

Von den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren – im Einsatz standen die FF Winklern, Reintal, Mörtschach, Lainach und Flattach mit insgesamt 80 Mitgliedern – konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnungen verhindert werden. Diese wurden laut bisherigem Ermittlungsstand nicht wesentlich beschädigt.

In der Folge durchsuchten die Mitglieder der Feuerwehren mit schwerem Atemschutz den Wohntrakt nach Personen. Es befanden sich aber keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Die 49-jährige Wohnungsinhaberin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Team des Roten Kreuzes nach medizinischer Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Branderhebungen werden am Donnerstag von Beamten der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten durchgeführt werden. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.