Um allen Kärntner Familien leistbaren Wintersport zu ermöglichen, hat das Land heuer wieder zahlreiche Angebote im Rahmen der Kärntner Familienkarte geschaffen. Dazu gehören neben dem kostenlosen Winter-Gutscheinheft, mit dem man bis zu 300 Euro sparen kann, auch die Familien-Skitage. „In diesem Jahr geht es für Kärntner Familien an vier Terminen gratis auf die Piste“, kündigt Familienlandesrätin Sara Schaar an. Los geht es am Sonntag, 14. Jänner, auf dem Goldeck. Besitzerinnen und Besitzer der Familienkarte erhalten die Liftkarten gratis.

In Kooperation mit der Firma Elan werden zusätzlich Gratis-Skitests angeboten und die Naturfreunde Kärnten laden zu Familien-Schneeschuhwanderungen ein. Start dafür ist jeweils um 9.30 Uhr. Die Ausrüstung fürs Schneeschuhwandern wird von den Naturfreunden kostenlos – solange der Vorrat reicht – zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es bei ausgewählten Gastronomiepartnern vor Ort vergünstigte Frühstücksmöglichkeiten.

Tausende Besucher erwartet

„Ein Skitag mit der ganzen Familie kann die Brieftasche ganz schön belasten. Beinahe jedes Jahr werden die Preise für Liftkarten erhöht. Um Familien finanziell zu entlasten und um Möglichkeiten zu schaffen, dass Familien gemeinsame Zeit verbringen und dass Kinder das Skifahren erlernen sowie dies auch regelmäßig ausüben können, gibt es die Familien-Skitage. Und diese erfreuen sich großer Beliebtheit: Im letzten Winter konnten wir über 7000 Familienkarten-Besitzerinnen und -Besitzer begrüßen“, sagt Schaar.

Auch das Winter-Gutscheinheft kann noch online unter www.kaerntnerfamilienkarte.at beantragt werden. Unter anderem sind darin ermäßigte Ski-Tageskarten für sechs Skigebiete (Goldeck, Hochrindl, Petzen, Koralpe, Bodental und Grebenzen), ein 40-Euro-Gutschein für den Kauf von Skisicherheitsausrüstungen, ermäßigte Kinder-Ski- oder -Snowboardkurse, kostenlose Langlaufkurse und Schneeschuhwanderungen enthalten. Die Gutscheine kann man sich direkt aufs Smartphone holen. Auf der Homepage erfährt man auch, wie man die Familienkarte, die kostenlos für alle Kärntner Familien erhältlich ist, beantragt.