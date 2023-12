Erleben Sie den Sommer mit der Kärnten Card!

Die Kärnten Card ist den Kärntnern seit Jahren ein treuer Begleiter zu über 100 Ausflugszielen in ganz Kärnten. Egal ob Sie gerne mit dem Schiff fahren, einen Ausflug ins Museum machen oder mit der Seilbahn die Berge erklimmen, die Kärnten Card bietet all das und noch mehr. Holen Sie sich gleich Ihre Kärnten Card, um auch 2024 wieder jederzeit die Ausflugsziele besuchen zu können. Die Karte ist vom 6. April bis 3. November 2024 gültig und kann täglich bei über 100 Ausflugszielen der Kärnten Card eingesetzt werden.

Vorteile der Kärnten Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei mehr als 100 Ausflugszielen gültig 6. April bis 3. November 2024

Zwei Super-Bonus-Partner mit 50 Prozent Ermäßigung

Über 50 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at. Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder erhalten ein Gratis-Kinderpaket beim Kauf/Aufladen eines Erwachsenen-Pakets. Pro Erwachsenenkarte nur eine Kinderkarte gratis. Gültig für bis zu zwei Erwachsenen-Kinder-Pakete pro Kleine-Zeitung-Club-Haushalt.

Das Gratis-Kinderpaket gibt es nur bis zum 2.3. 2024 für die Saisonkarte in allen Büros der Kleinen Zeitung. Es ist auf 5.000 Stück limitiert.

Vorteile der Kärnten-Card:

Einmal zahlen

Zahlreiche Freizeit- und Sportangebote erleben: Thermenbesuche, Nutzung von Bergbahnen, Museen, Erlebnisbesuche, Eislaufen, Langlaufen, Winterwandern, Skitouren, Klettern u. v. m.

Neue Ausflugsziele: Kabinenbahn Petzen, Nationalpark Besucherzentrum Mallnitz, Petzen Pistentourenticket, Pistentourenticket Goldeck, Heimat- und Tourismusmuseum Obermillstatt, Kärnten Museum

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at

Preise 2024

Preise pro SAISONPAKET (6.4.2024-3.11.2024):

Frühbucher (gültig bis 2.3.2024) Erwachsene: 89 Euro. Senioren: 85 Euro (Jahrgang 1963 und davor.). Kinder: 46,5 Euro (2009–2017). Normalpreis Erwachsene: 92 Euro. Senioren: 88 Euro (Jahrgang 1963 und davor.). Kinder: 48 Euro (2009–2017).

Preise pro SOMMERPAKET (1.7.2024-3.11.2024): Erwachsene: 88 Euro. Kinder: 45 Euro (2009–2017).

AKTION LAND KÄRNTEN Mit der Kärntner Familienkarte vom Land Kärnten gibt es die Sommer Kärnten Card zum stark ermäßigten Preis!

Kärnten Card Saisonkarte Familien dürfen sich freuen! Auch 2024 gibt es mit der Kärntner Familienkarte wieder stark ermäßigte Kärnten Cards. Sommerfreude und Ausflusspass bei über 100 Ausflugszielen in Kärnten sind somit auch für all jene, die es finanziell schwerer haben, garantiert. Zeit miteinander verbringen, zusammen etwas unternehmen, Spaß haben! In diesem Sinne unterstützt das Land Kärnten alle Besitzer/innen der Kärntner Familienkarte, Kärntner Jugendkarte und 2024 auch wieder Senior/innen* und Studierende** mit Hauptwohnsitz in Kärnten beim Kauf einer Sommer Kärnten Card 2024. Die Aktion ist im Zeitraum vom 29. Jänner bis 29. Feber 2024 gültig.

Ermäßigte Preise: Kärnten Card Saisonpaket für Erwachsene um EUR 79,- statt um EUR 89,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für Kinder sind gratis erhältlich statt um EUR 46,50,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für Senioren um EUR 75,- statt um EUR 85,- (Frühbucher)

Kärnten Card Saisonpaket für Erwachsene mit Ausgleichzulage um EUR 44,50 statt um EUR 89,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für Senioren mit Ausgleichzulage um EUR 42,50 statt um EUR 85,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für Studenten mit Studienbeihilfenbescheid um EUR 44,50 statt um EUR 89,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für erwachsene Klient*innen (inkl. einer namhaft gemachten Begleitperson) der K-Chancengleichheit um EUR 59,- statt um EUR 89,- (Frühbucher) Kärnten Card Saisonpaket für Kinder-Klient*innen der Chancengleichheit sind gratis erhältlich statt um EUR 46,50- (Frühbucher)

ACHTUNG: Eine Rückvergütung für bereits gekaufte Karten ist NICHT möglich!

Kinder bis zum Jahrgang 2009 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.

Achtung! Bei einigen Ausflugszielen ist eine vorherige Reservierung unbedingt notwendig. Die Anzahl der Besuche bei bestimmten Ausflugszielen ist beschränkt!

Infos zum jeweiligen Ausflugsziel finden Sie auf: www.kaerntencard.at

