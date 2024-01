Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird gegen drei junge Männer wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag in einem Supermarkt in Villach. Gegen 16 Uhr wurden drei 17-jährige ungarische Staatsbürger beim Diebstahl mehrerer Waren erwischt. Zwei Mitarbeiter des Marktes versuchten, die drei Jugendlichen anzuhalten. Die jungen Männer attackierten daraufhin die Angestellten und stießen sie zur Seite. Zwei Beschuldigte konnten bis zum Eintreffen der Polizei dennoch angehalten werden, der dritte konnte fliehen.

„Durch eine umfangreiche Fahndung mehrerer Polizeistreifen konnte dieser gefasst werden“, heißt es am Donnerstag vonseiten der Polizei. Der Flüchtige hatte sich in einem Papiercontainer versteckt. Die drei Jugendlichen wurden festgenommen und werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.