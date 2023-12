Liebevoll mit bunten Zeichnungen versehen, mit Weihnachtsstickern versehen oder ganz modern am Computer abgetippt – so haben die Kärntner Kinder in den vergangenen Wochen ihre Wünsche ans Christkind verschickt. Ob sie erfüllt werden, werden sie am Heiligen Abend erfahren – wobei viele der Kleinen auch Überraschungen gerne mögen und ihnen das Fest selbst wichtiger ist als die Geschenke. Einige Kinder haben der „Kleine Kinderzeitung“ erzählt, was heuer auf ihrem Wunschzettel steht:

Raphael © Privat

Raphael (12): „Zum Teil lasse ich mich am Heiligen Abend überraschen, aber ich schreibe auch etwas auf. Meinen Wunschbrief schreibe ich auf dem Computer, dann drucke ich ihn aus und gebe ihn meinen Eltern. Er ist eine Seite lang. Ich weiß nicht, ob das Christkind alles, was draufsteht, bringen wird. Heuer wünsche ich mir zum Beispiel einen Volleyball. Ein paar Sachen kriege ich aber auch bestimmt, ohne dass ich sie mir gewünscht habe.“

Eliane © Markus Traussnig

Eliane (8): „Ich habe heuer einen Brief ans Christkind geschrieben. Es ist schön, wenn das Christkind meine Wünsche erfüllt, ich freue mich aber auch über Überraschungen. Dieses Jahr wünsche ich mir einen Jump-Ball und ein Schleich-Pferd.“

Klemens © Privat

Klemens (5): „Ich habe mit meiner Mama einen Brief ans Christkind geschrieben. Sie hat alles aufgeschrieben und ich habe ein Bild vom Christkind dazu gemalt. Ich wünsche mir heuer Mandarinen, gebrannte Erdnüsse und eine Münze. Außerdem wünsche ich mir ein Akkukabel zu der Uhr, die mir das Christkind voriges Jahr geschenkt hat, ich finde es nämlich nicht mehr. Die Geschenke sind aber nicht so wichtig, sondern das Feiern.“

Helena © Markus Traussnig

Helena (11): „Ich habe meinen Brief ans Christkind bereits am ersten Adventsonntag geschrieben. Ich habe ihn mit einigen Keksen vor die Haustüre gelegt. Jedes Jahr freue ich mich auf die Weihnachtszeit und vor allem auf den Christbaum. Geschenke spielen bei mir keine große Rolle.“