„Du musst aufpassen, was du erzählst, wir haben auch ein paar schlimme Sachen gemacht. Ist das verjährt?“, fragt die in Klagenfurt aufgewachsene Moderatorin Amira Pocher (31) ihren Bruder Hima Aly in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Liebes Leben“ (Podimo). Das Geschwisterpaar spricht über seine Kindheit und die Ferienzeit, welche die beiden gemeinsam mit fast gleichaltrigen Tanten und einem Cousin oft bei ihren Großeltern in Großkirchheim verbracht hatten.

Neben Iglus bauen, mit Spinnen experimentieren und Ribisel pflücken – „für ein Kilo hat uns die Oma zehn Schilling gegeben“ – standen für die Kinder allerhand Abenteuer auf dem Tagesplan, und nicht alle davon waren auch legal. So erzählt Aly, dass sie aus dem Fenster kleine Steinchen auf parkende Busdächer geworfen haben. „Einmal waren wir auch zwischen den Bussen und du hast mit einem Stein etwas hineingeritzt. Aber das war nicht nur irgendwas.“ „Ja, das war mein Name. Ich hab‘ damals überall meinen Namen hingeschrieben“, erinnert sie sich. Aly: „Und das in einem Dorf in Österreich, am Land, wo sonst niemand Amira heißt.“ Am Abend klingelte es und der Busfahrer stand vor der Tür. „Und wir haben uns noch gewundert, woher er wusste, dass wir das gewesen sind. Das war nicht meine Glanzstunde“, sagt Pocher lachend. Doch sie erzählt auch von ihren Großeltern und besonders von ihrer „besonderen Bindung“ zu ihrer Oma: „Unsere Oma ist ein Engel, so eine gute Seele. Wir haben so eine intensive Zeit mit ihr erlebt.“

Papazeit ist „Schocktherapie“

Aly fragt seine Schwester auch, ob sie denn nicht ihre beiden Kinder auch einmal „im Sommer für drei Wochen hinschicken“ wolle. Doch Pocher ist sich sicher, sie würde es nicht aushalten, ihre Söhne so lange nicht zu sehen. „Du musst die Kinder auch mal für eine Woche hergeben können“, sagt Aly. Doch für die 31-Jährige sei es bereits eine „Schocktherapie“, die Kleinen für ihre Papazeit zu ihrem Ex-Lebenspartner und Noch-Ehemann Oliver Pocher zu geben, wie sie sagt.

Weiters sprechen die Geschwister in der Podcastfolge unter anderem noch über Weihnachten und vegetarische Kinder. Die ganze Folge ist auf Podimo zu hören.