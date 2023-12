In einer Wohnung in Villach kam es am ersten Adventsonntag gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-jährigen Mann und seiner 59-jährigen Lebensgefährtin. Dabei stieß der Mann die Frau, sie stürzte und fiel mit dem Kopf gegen ein Möbelstück. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.