Wüste Szenen spielten sich Samstagabend vor einem Café in Gurk ab: Aus laut Polizei offenbar nichtigen Gründen kam es zwischen einem amtsbekannten 23-jährigen Mann und einem 28-Jährigen, beide stammen aus Weitensfeld, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In der Folge mischten sich mehrere Lokalgäste, unter anderem der Bruder des 23-Jährigen sowie ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Gurk, ein. Zwischen den Männern kam es zu einer heftigen Schlägerei. Im Zuge dessen wurde von einem vor dem Lokal geparkten Auto der linke Außenspiegel abgerissen, eine Seitenscheibe eingeschlagen sowie die Dachantenne verboten. Auch alle vier Reifen am Fahrzeug wurden „entlüftet“. Laut Polizei muss noch geklärt werden, ob diese aufgestochen wurden oder lediglich die Luft ausgelassen worden war.

Aschenbecher flog gegen Auto

Der kurz nach dem Raufhandel am Tatort zufällig vorbeifahrende und offenkundig völlig unbeteiligte PKW, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus Launsdorf wurde im Zuge des Raufhandels ebenfalls beschädigt, da ein Glasaschenbecher gegen die Heckscheibe geworfen wurde. Wer diesen geworfen hat, ist noch nicht bekannt.

Der 28-Jährige flüchtete vom Tatort und wurde von einem Bekannten mit einem Auto in der Nähe abgeholt. Das Brüderpaar sowie der 20-Jährige aus Gurk, flüchteten zu Fuß. Das Brüderpaar konnte im Zuge der örtlichen Fahndung gegen 22.30 Uhr im Ortsgebiet von Gurk angetroffen und einvernommen werden. Der 23-Jährige erlitt bei der Schlägerei Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich sowie an den Händen. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Sein Bruder blieb unverletzt.

Es hagelte Anzeigen

Der 28-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Auch er wies zumindest Verletzungen im Gesicht (Abschürfungen), einen abgebrochenen Schneidezahn sowie zahlreiche Abschürfungen an den Fingerknöcheln der rechten Hand auf. Er begab sich in der Folge in ärztlichen Behandlung. Alle Beteiligten wurden angezeigt.