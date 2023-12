Rätsel gibt der Polizei ein gefährlicher Zwischenfall in Fürnitz in der Gemeinde Finkenstein auf: Unbekannte warfen am Sonntag gegen 3.30 Uhr am Parkplatz vor dem Volkshaus einen brennbaren Gegenstand durch die geöffnete hintere Scheibe ins Auto einer 22-jährigen Frau. In der Folge brannte das Auto völlig aus. Es wurde total beschädigt. Der Schäden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.

Der Brand wurde von einem Nachbarn des gegenüberliegenden Wohnblockes entdeckt, welcher den Notruf absetzte. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr Fürnitz konnte ein Übergreifen auf andere geparkte Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude verhindert werden. „Beim Eintreffen stand der PKW bereits in Vollbrand. Durch einen Löschangriff unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Danach wurde das Auto auf weitere Glutnester durchsucht“, heißt es auf der Facebook-Seite der FF Fürnitz. Personen waren zum Glück zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Die Hintergründe der Feuer-Attacke sind noch unklar. Nicht bekannt ist derzeit auch, um welchen Gegenstand es sich gehandelt hatte. Die Ermittlungen laufen.