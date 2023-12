Aufgrund der aktuellen Niederschlags- und Abflussprognosen hat Verbund die Absenkung der großen Drau-Stauseen bei den Kraftwerken Rosegg, Feistritz und Edling (Völkermarkter Stausee) eingeleitet.

Der Völkermarkter Stausee wird im Laufe des Freitags langsam um insgesamt 1,5 Meter unter Normalniveau gesenkt, die Stauseen bei den Kraftwerken Feistritz und Rosegg (Stadtgebiet Villach) werden um knapp ein Meter unter Normalniveaus gesenkt.

Starker Regen

Aus derzeitiger Sicht sollte der ganz kräftige Schneefall in Kärnten ausbleiben. Statt des Schnees, sei jedoch in der Nacht auf Samstag mit starkem Regen zu rechnen, heißt es von Ubimet. „Es regnet kräftig. Der Schwerpunkt ist der Bereich des Unteren Gailtales und der Villacher Alpen. Dort ist mit kleineren Überflutungen zu rechnen“, sagt Ubimet-Metereologe Nikolas Zimmermann. Erst im Laufe des Samstags sinkt die Schneefallgrenze in Kärnten voraussichtlich und es wird auch in den Tälern weiß bzeiehungsweise „ein bisschne Schnee geben“, heißt es von Ubimet. In Lienz in Osttirol wird es beispielsweise ab 7 Uhr leicht schneien, in Klagenfurt erst am Vormittag.