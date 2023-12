Tragischer Unfall in Deutschland: Ein Lkw-Fahrer (58) aus Österreich ist, wie jetzt bekannt geworden ist, in der Vorwoche in Bayern gestorben: Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilte, war der 58-Jährige am Dienstag, dem 28. November, gegen 7.45 Uhr mit seinem Lkw von Donauwörth in Richtung Nördlingen unterwegs. In der Ortschaft Möttingen hat der Mann einen Schwächeanfall erlitten und kam mit seinem Sattelschlepper auf die Gegenfahrbahn.