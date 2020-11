Facebook

Bei den Coronavirus-Neuinfektionen hat es am Freitag erneut einen Rekordwert von 9.586 positiven Tests binnen 24 Stunden gegeben. In zwei Bundesländern kratzen die Werte sogar schon an der 2000er-Marke (siehe Tabelle). Kärnten ist mit 1006 Neuinfektionen vierstellig geworden, in der Steiermark gab es 944 Neuinfektionen.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern Steiermark 944 Kärnten 1006 Wien 1902 Oberösterreich 1891 Niederösterreich 1123 Vorarlberg 975 Salzburg 837 Tirol 724 Burgenland 184

Allerdings befanden sich nach technischen Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) wieder Nachmeldungen darunter. Die Zahl der Toten stieg seit Donnerstag um 53 auf nunmehr 1.661. Mehr als 3.900 Covid-19-Erkrankten mussten im Spital behandelt werden, darunter 567 auf Intensivstationen. 76.839 Menschen waren aktiv infiziert.