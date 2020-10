Lokalaugenschein in Kuchl "Ich habe das Gefühl, wir sind der Sündenbock"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den Zufahrten zu Kuchl führt die Polizei Kontrollen durch © APA/FRANZ NEUMAYR

Die Liste an Regeln ist lang. Und das drückt auf die Stimmung in der Gemeinde. Die Ein- und Ausreise in das Gemeindegebiet ist für zwei Wochen untersagt, Ausnahmen gibt es nur für systemrelevante Dienste wie Müllabfuhr oder Lebensmittellieferungen. In den Schulen wird auf Homeschooling umgestellt, Hotels und Lokale in der Gemeinde mussten zusperren, Veranstaltungen abgesagt werden. Auf den Bundesstraßen herrschte deswegen wenig Verkehr, das Ortszentrum zeigte sich wie leer gefegt. „Die Stimmung ist angespannt, vor allem die Ungewissheit macht der Bevölkerung zu schaffen“, schildert der Vizebürgermeister in Kuchl, Gerhard Brandauer (SPÖ), die Situation.