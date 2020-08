Facebook

© (c) AP (Kirsty Wigglesworth)

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Samstag deutlich unter 100, nämlich auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Caritas bekam 3.600 Gastro-Gutscheine gespendet

Das Echo war laut Caritas überwältigend: Mehr als 3.600 Wiener haben ihre Gastro-Gutscheine im Wert von ingesamt mehr als 120.000 Euro gespendet. Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien: "Diese Hilfe hat bis heute schon sehr viele Frauen, Männer und Kinder satt gemacht, die es gerade jetzt in der Coronakrise besonders schwer haben."

Neuinfektionen in den Ländern Burgenland: 0

Kärnten: 5

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 25

Salzburg: 3

Steiermark: 6

Tirol: 2

Vorarlberg: 4

Wien: 27

Villach führte Maskenpflicht in der Innenstadt ein

Die Stadt Villach hat auf die neuen Corona-Fälle, die mit einer Gartenparty in Zusammenhang gebracht werden, mit der Verhängung einer Maskenpflicht reagiert. Sie gilt ab sofort täglich von 21.00 bis 2.00 Uhr in der Innenstadt und wurde vorerst bis 16. August anberaumt. Die Maskenpflicht gilt auch auf dem Wochen- und dem Biobauernmarkt. Der Laurentiusmarkt am Montag wurde überhaupt abgesagt.

Mit derzeit acht Infizierten stehe Villach im Vergleich mit anderen Städten immer noch gut da, meinte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in einer Aussendung: "Aber dennoch kann die Tendenz der vergangenen Tage nicht bedenkenlos hingenommen werden." Nach einer privaten Gartenparty am vergangenen Freitag waren mehrere Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter war auch ein Gastronom, der ein Lokal in Villach betreibt. Am gestrigen Freitag wurde bekannt, dass drei weitere Personen positiv getestet wurden, diese Infektionen wurden ebenfalls mit dieser Thematik in Verbindung gebracht.