© APA/AFP/JURE MAKOVEC

Slowenien schränkt ebenfalls das öffentliche Leben drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ab Mitternacht wird im ganzen Land der öffentliche Verkehr eingestellt, Lokale und Läden mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Trafiken, Tankstellen sowie Post- und Bankfilialen werden bis auf weiteres geschlossen, beschloss die Regierung in Ljubljana.

Der Sprecher des Krisenstabs, Jelko Kacin, appellierte an die Bevölkerung, soziale Kontakte zu meiden. "Wir müssen anfangen, uns gegenüber uns selbst und gegenüber anderen verantwortlich zu benehmen", sagte er am Sonntagabend.

Laut einer am Sonntag beschlossenen Verordnung werden nicht nur Lokale, Bars und Restaurants ihre Türe schließen müssen, auch Sportanlagen, Wellnessbetriebe, Friseur- und Kosmetiksalons, sowie Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen nicht mehr offen sein.

Ab Montag werden wie bereits angekündigt auch alle Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen bleiben. Ursprünglich wurde die Maßnahme auf zwei Wochen festgelegt, die neue Regierung hat sie jedoch bis auf weiteres ausgedehnt. Kacin kündigte außerdem an, dass am Dienstag auch der Luftverkehr in Slowenien eingestellt wird.