„Die Engel mögen dich ins Paradies geleiten“, singt die Schola. Die Bibel wird vom Sarg entfernt. Der Chor stimmt das Magnificat an – alles uralte Gesänge der römischen Kirche. Applaus brandet auf! Was für ein Abschied!

Der schlichte Sarg mit der Heiligen Schrift darauf lässt meine Gedanken fast 18 Jahre zurückgehen zum Begräbnis von Johannes Paul II. Ich stand damals ebenfalls am Petersplatz und der Wind fuhr in die aufgeschlagenen Seiten der Bibel, so als ober darin blätterte. Bei Benedikt liegen die Seiten still – auch das hat irgendwie Symbolkraft … © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI)