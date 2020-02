Freilassung gefordert Fall Assange sei "ein moderner Hexenprozess"

Facebook

Immer lauter werden weltweit die Stimmen für Freilassung von Julian Assange © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Es ist nicht der erste Appell, der von 120 Ärzten und Psychologen gestern veröffentlicht wurde. Sie forderten ein Ende der „psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung“ des Wikileaks-Gründers Julian Assange. Er leide unter den Folgen des Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft und im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, schrieben die Experten in einem Brief. Sollte der 48-Jährige in der Zelle sterben, dann sei er „effektiv zu Tode gefoltert worden“.