Papst Franziskus in Thailand © AP

Papst Franziskus ist am Donnerstag mit Thailands König Maha Vajiralongkorn Rama X. zusammengetroffen. Franziskus besuchte den 67-jährigen Monarchen in dessen Palast. Von der knapp halbstündigen privaten Begegnung, bei der keine Medienvertreter zugelassen waren, wurde zunächst nichts bekannt, wie Kathpress berichtete.

Nach Aussage von örtlichen Medienvertretern wird der Palast im Laufe des Abends (Ortszeit) einige Informationen verbreiten. Als Gastgeschenk überreichte der Papst dem König ein gerahmtes Mosaik, das den Petersplatz mit einer Menschenmenge zeigt, die auf den Papst-Segen "Urbi et orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) wartet. Als Staatsoberhaupt hatte König Rama X. den Papst nach Thailand eingeladen. Zum Empfang am Flughafen hatte er den Präsidenten seines Kronrates, General Surayud Chulanont, geschickt.

Im Anschluss an die Begegnung im Königspalast fuhr Franziskus in das Nationalstadion, wo er mit einigen Zehntausend Gläubigen am Abend (12 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) eine Messe feiern will.