Schwere Unwetter haben zum Wochenende in Deutschland und Italien für Überflutungen und teils gravierende Schäden gesorgt. In Deutschland sind vor allem die westlichen und südwestlichen Landesteile, insbesondere das Saarland, betroffen. In Italien hatten die Stürme bereits am Freitag ein Todesopfer gefordert.

In Deutschland entspannte sich die Lage am Samstag etwas. Es gab mehr als 4000 Einsätze. In vielen Gemeinden, unter anderem in der Landeshauptstadt Saarbrücken, mussten Häuser wegen ansteigender Wassermassen evakuiert werden. Die Bevölkerung wurde eindringlich aufgefordert, Keller, Gewässer und überflutete Gebiete zu meiden. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Bei einer Evakuierungsaktion habe es einen Verletzten gegeben, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reiste in das Saarland.

Zu erheblichen Schäden kam es auch in den italienischen Regionen Friaul und Venetien. Überschwemmungen gab es in mehreren Gemeinden von Sacile bis Latisana. In San Vito al Tagliamento wurden 24 zum Teil überschwemmte Häuser beschädigt. In einigen Berggemeinden in der Provinz Udine gab es Erdrutsche. Bereits am Freitag war ein 66-Jähriger unweit der Stadt Cantu in der lombardischen Provinz Como ums Leben gekommen.

Mehr als 50 Tote in Afghanistan

Zu schweren Unwettern mit Toten war es auch im Bundesstaat Texas gekommen. Im Landkreis Harris kamen drei Personen ums Leben. In Afghanistan führte Starkregen zu massiven Überschwemmungen in der Region Ghor. Rund 50 Menschen dürften ums Leben gekommen sein und 2.000 Häuser vollständig zerstört worden sein.