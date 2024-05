Eine der berühmtesten Pizzerien in Neapel, das Restaurant „Dal Presidente“ im Stadtkern der Vesuvstadt, ist im Rahmen einer Untersuchung gegen die Camorra behördlich gesperrt worden. Im Zuge der Ermittlungen wurden drei Personen verhaftet, weitere zwei wurden unter Hausarrest gestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Lokal mit dem blutrünstigen Camorra-Clan Contini in Verbindung steht, berichteten italienische Medien.

Verbindungen zur Mafia

Die Verdächtigen - der Inhaber des Lokals und seine Frau, ein Schwager, ein Buchhalter und eine fünfte Person - wurden wegen betrügerischer Vermögensübertragung und Geldwäsche angeklagt. Die Pizzeria „Dal Presidente“ in der bekannten Via dei Tribunali ist seit Jahren ein beliebtes Touristenziel. Seinen Namen verdankt das Lokal seinem verstorbenen Gründer Ernesto Cacialli, der den Spitznamen „Pizzabäcker des Präsidenten“ trug. Er servierte während des G7-Gipfels in Neapel 1994 dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der sich zu einem außerplanmäßigen Besuch in Neapels Altstadt entschlossen hatte, eine Pizza. Die Bilder von Clinton mit der Pizza in der Hand gingen um die Welt.

Cacialli, der Auszeichnungen seine Pizza erhielt, eröffnete 2001 „Dal Presidente“, wo er bis zu seinem Tod im Alter von 60 Jahren „am laufenden Band tausend Pizzen pro Tag herstellte“, wie auf der Homepage der Pizzeria steht. Nach seinem Tod wechselte das Restaurant wechselte den Besitzer. Die derzeitigen Inhaber sind schon seit einiger Zeit ins Visier der Ermittler geraten.