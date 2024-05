Die kleine Mittelmeerinsel Alicudi nördlich von Sizilien zählt 100 Einwohner und 600 Wildziegen, die sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt haben. Weil die Ziegen sich auf der Insel so ausgebreitet haben und auf Futtersuche in Gärten und Gemüsebeete eindringen, hat der Bürgermeister der Insel beschlossen, die Tiere zu verschenken. Interessensbekundungen sind aus aller Welt eingetroffen, sogar aus den USA und Nigeria.

Anfragen aus Übersee

Anträge für die Adoption der Tiere kamen vor allem aus Sizilien, aber auch aus mehreren anderen italienischen Ortschaften und aus dem Ausland. „Sogar aus Nigeria und den USA haben wir Anfragen erhalten“, berichtete Riccardo Gullo, Bürgermeister der Insel Lipari, unter deren Verwaltung Alicudi steht.

Nächste Woche werden Experten damit beginnen, die ersten Wildziegen einzufangen, was angesichts der steilen Hänge auf der Insel nicht einfach sein wird. Die Tiere sollen dann für eine Quarantänezeit nach Sizilien gebracht werden, wo sie gezähmt werden sollen. Die Gemeinde reagiert damit auf die zunehmenden Proteste der Inselbewohner und der Urlauber wegen der Wildziegen, die auf Nahrungssuche u.a. Bäume, Kaktusfeigen und andere Pflanzen fressen.

Immer mehr Probleme

„Die Ziegen ruinieren nicht nur Gemüsebeete, sondern auch die typischen Trockensteinmauern der Insel, die ohne Zement errichtet wurden“, berichtete der Bürgermeister. Etwa 24 Prozent der Trockensteinmauern Alicudis, die als Unesco-Kulturerbe anerkannt wurden, seien wegen der Tiere in Gefahr. Außerdem werfe ihre Anwesenheit in unmittelbarer Nähe von Siedlungen auch hygienische Fragen auf.

„Wilde Ziegen bewegen sich oft in Rudeln. Sie sind wunderschön, aber sie sind für uns Einwohner auch beängstigend. Sie sind riesig und tauchen häufig vor unseren Häusern auf“, erzählen Einheimische. Alicudi gehört zu den Äolischen Inseln, einem Archipel nördlich von Sizilien, zu dem auch die Insel Lipari und Stromboli zählen. Die Insel ist ein erloschener Vulkan, der vor etwa 150.000 Jahren entstanden ist. Charakteristisch sind die Lavasteinstufen, die auf Hänge hinaufführen.