Für Noelia Voigt wurde ein Traum wahr: Im September 2023 wurde die Amerikanerin zur Miss USA gekürt. Doch nur sieben Monate später hat die 24-Jährige die Krone nun wieder abgelegt - freiwillig, wie sie auf Instagram verkündete. „Im Leben lege ich großen Wert darauf, Entscheidungen zu treffe, die sich für einen selbst und die mentale Gesundheit am besten anfühlen“, schreibt sie in einem Posting. Im tiefsten Inneren wisse sie, dass nun ein neues Kapitel für sie beginnen wird. „Ich hoffe, dass ich weiterhin andere dazu inspiriere, standhaft zu bleiben, die eigene geistige Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, mit der eigenen Stimme für sich und andere einzustehen und niemals davor Angst zu haben, was die Zukunft bringt, auch wenn sie ungewiss erscheint.“

Weiter schreibt Voigt, dass man niemals einen Kompromiss bei seinem körperlichen und geistigen Wohlbefinden eingehen sollte: „Unsere Gesundheit ist unser Reichtum“.

Einsatz für Mobbing-Opfer

Dabei arbeitete Voigt hart für ihren Traum, die Krone der Miss USA aufsetzen zu können. Sieben Jahre lang verfolgte sie ihren Plan, nahm an vielen Schönheitswettbewerben teil, holte im April 2023 den Titel der Miss Utah und vertrat die USA bei der „Miss Universe“-Wahl im November 2023. Da sie in ihrer Jugend selbst Opfer von Mobbing war, machte sie sich vermehrt auch dagegen stark.

Die Verantwortlichen der „Miss USA“-Wahl haben sich bereits auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie respektieren Voigts Entscheidung, „das Wohlergehen unserer Titelträgerinnen hat oberste Priorität“. In Kürze soll bekannt gegeben werden, wer die Krone übertragen bekommt.