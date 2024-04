Der Labrador-Retriever Roger hätte eigentlich als Drogenspürhund arbeiten sollen. Doch daraus wurde nichts. Er sei dafür „zu freundlich und ausgelassen“ gewesen, zitiert die „New York Times“ Rogers Trainer Chen Chih-san. Auf dem zweiten Karriereweg fand der Vierbeiner jedoch seine Berufung. Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan unterstützt Roger die örtliche Feuerwehr, bei der Bergung von Verschütteten. In den sozialen Medien wird er als „Stolz Taiwans“ gefeiert.

„Diese Geschichte hat die Herzen von Kansas City erobert“ , sagt Tori Fugate von der Tierschutzorganisation „KC Pet Project“. Zwei Monate nachdem die Bergziege Chug von einer Farm in Kansas verschwunden war, wurde das Tier von einem Brückenpfeiler 24 Meter über dem Boden gerettet. Die Feuerwehr konnte in einer waghalsigen Aktion das Tier unverletzt bergen und wieder seinen Besitzern übergeben.

Die Feuerwehr bei der Rettungsaktion © AP / Tori Fugate

Über Jahre hinweg waren James Harris Jr. und Russ Redhead erbitterte Rivalen i in verschiedenen Billardhallen.„ Er beschimpfte mich überall und sagte, ich würde das System betrügen und hätte eine unfaire Bewertung erhalten“, so Harris in der Washington Post. Als das war vergessen, als Readhead erfuhr, dass Harris unter einer Nierenerkrankung im Endstadium litt. „James ist keiner, der anderen erzählt, wenn er Probleme hat“, berichtet Readhead. Deswegen entschied er sich dafür, ihm seine Niere zu spenden und seinem Rivalen das Leben zu retten.

Während Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada am Montag die totale Sonnenfinsternis bewunderten, nutzten Hunderte Paare die Gelegenheit, um sich das Ja-Wort zu geben. Im Rahmen des „Total Eclipse of the Heart“-Festivals in Russelville, Arkansas bezahlten 350 Paare den Ticketpreis von 100 Dollar und durften dafür an einer Ehezeremonie teilnehmen. “Es ist so viel besser, als ich es mir erwartet habe. Es ist atemberaubend, ganz anders als alles, was ich bisher erlebt habe“, sagte eine Teilnehmerin

Die Ehepaare strahlen mit der Sonne um die Wette © IMAGO / Grace Tucker / The Enquirer

Der Rapper Bushido (45) hat einer deutschen Familie aus Mecklenburg-Vorpommern 19.000 Euro überwiesen, damit diese für ihre vier Jahre alte Tochter eine Delfintherapie in der Karibik bezahlen kann. Das Kind war in der 22. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Durch die Behandlung soll das Kind unter anderem laufen und sprechen lernen.