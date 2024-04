Die beiden US-Amerikaner James Harris Jr. und Russ Redhead sind seit vielen Jahren Gegner im Billard. Bis diese sportliche Rivalität vor zehn Jahren nach einem Wettkampf und einem anschließenden Streit im Netz eine Wendung erfuhr. Nach einer Niederlage gegen Harris hatte Redhead sich auf Facebook über die Schmach aufgeregt. „Er beschimpfte mich überall und sagte, ich würde das System betrügen und hätte eine unfaire Bewertung erhalten“, so Harris in der Washington Post.

Wiedergutmachung in Form einer Niere

Redhead hatte sich damals schon bei Harris nach dem Wutausbruch entschuldigt, ein Jahrzehnt später fand er nun einen weiteren Weg, sein Bedauern auszudrücken. 2022 hatte Redhead nämlich erfahren, dass sein Rivale unter einer Nierenerkrankung im Endstadium litt und dringend ein Spendenorgan benötigen würde. Seit über zwei Jahren stand Harris zu dem Zeitpunkt bereits auf der Transplantationsliste des „United Network for Organ Sharing“. Dort dauert die durchschnittliche Wartezeit für eine passende Niere eines „verstorbenen Spenders“ drei bis fünf Jahre. Deshalb war die Ehefrau von Harris auf der Suche nach einem „lebenden Spender“.

Und hier kommt Harris langjähriger Rivale Redhead ins Spiel: „Ich hatte keine Ahnung, dass er das alles durchmachen musste. James ist keiner, der anderen erzählt, wenn er Probleme hat“. Deswegen entschied Redhead sich dafür, ihm seine Niere zu spenden.

James Harris Jr. und Russ Redhead einen Tag nach der Transplantation © University of Maryland Medical Center

„Wir werden immer Rivalen sein“

Nach der erfolgreichen Transplantation und der Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte Harris direkt in seinen Keller zurück, um eine Runde Billard zu spielen. Irgendwann will er auch das Angebot seines Lebensretters annehmen und ein oder zwei Spiele in der neuen Billardhalle spielen, die Redhead Ende dieses Monats in Lebanon, Pa, eröffnen möchte. „Wir werden immer Rivalen sein“, sagte er. „Aber wer weiß? Es würde auch Spaß machen, ein Team zu bilden.“