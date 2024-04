Nach heftigen Regenfällen ist ein Stück des berühmten Highway 1 in Kalifornien weggebrochen. 25 Kilometer südlich von Big Sur wurde die Küstenstraße gesperrt, wie die Verkehrsbehörde Caltrans mitteilte. Fotos und Videos zeigten ein großes Loch, wo ein Erdrutsch die Straße an den steilen Klippen weggerissen hatte. Laut New York Times saßen etwa 2000 Autofahrer, vor allem Touristen, fest. Es wurden keine Verletzten gemeldet.