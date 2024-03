Acadia-Nationalpark: Der Nationalpark an der Küste des Bundesstaats Maine ist bekannt für seine zerklüfteten Klippen, Berge und Seen und zählt zu den beliebtesten in den USA. Wer mit dem Auto in das knapp 200 km2 große Schutzgebiet fahren will, der muss von 22. Mai bis 27. Oktober 2024 vorab eine Reservierung abschließen.

Arches-Nationalpark: Jeder hat schon einmal ein Bild der bizarren, roten Landschaften des berühmten Nationalparks in Utah gesehen. Wer den Arches-Nationalpark sehen will, der muss ab zwischen 1. April und 31. Oktober eine Reservierung mit einem bestimmten Zeitfenster für den Besuch kaufen.

Glacier-Nationalpark: Je nachdem, welchen Teil des Nationalparks in Montana man besuchen möchte, braucht man eine Reservierung für sein Auto. Zwischen 24. Mai und 8. September an der „Going-to-the-Sun Road“ und „North Fork“, ab 1. Mai bis 8. September für „Many Glacier“.

Haleakalā-Nationalpark: Wer, um den Sonnenaufgang vom Gipfel des Vulkans aus zu beobachten, schon sehr früh in den Nationalpark auf der hawaiianischen Insel Maui kommt, der muss vorab eine Reservierung abschließen.

Mount-Rainier-Nationalpark. Das Schutzgebiet im US-Bundesstaat Washington ist im Sommer für seine blühenden Wiesen bekannt – deshalb braucht man für den „Paradise Corridor“ von 24. Mai bis 2. September eine Reservierung. Der „Sunrise Corridor“ ist der höchste Punkt des Parks, der mit dem Auto erreichbar ist und von 3. Juli bis 2. September reservierungspflichtig.

Redwood National und State Parks. Knapp 50 Prozent des Bestands der Küstenmammutbäume schützt der Nationalpark im Norden von Kalifornien. Für den „Gold Bluffs Beach“ und den „Fern Canyon“ braucht man von 15. Mai bis 15. September eine Reservierung.

Rocky-Mountain-Nationalpark. Für den stark frequentierten Nationalpark im Bundesstaat Colorado braucht man von 24. Mai bis 20. Oktober zu unterschiedlichen Zeiten Reservierungen.

Shenandoah-Nationalpark. Die Blue Ridge Mountains locken Wanderer in den Nationalpark in Virginia. Besonders beliebt ist der „Old Rag Mountain“, weshaln man von 1. März bis 30. November eine Reservierung braucht.

Yosemite-Nationalpark. Ab Mitte bis zum letzten Wochenende im Oktober muss man für den Besuch im berühmten Nationalpark in Kalifornien reservieren.

Zion-Nationalpark. Um den Berg „Angels Landing“ im Nationalpark im Südwesten Utahs zu sehen, muss man ganzjährig reservieren.