Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Eine Britin wollte ein vermeintliches Igelbaby, das sie auf dem Straßenrand fand, retten. Weil das „Tier“ keine Regung machte, brachte die Frau es zum Tierarzt - selbstverständlich warm eingepackt in einem Karton.

Im „Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital“ hätte das Tier anschließend untersucht werden sollen. In der Tierklinik angekommen, zeigten sich zunächst auch die Ärzte besorgt. Denn eigentlich ist noch nicht die Zeit für Igelbabys gekommen.

Bei der Untersuchung kam es dann aber zur Überraschung. Die Frau hatte keinen Igel am Straßenrand mitgenommen, sondern den Bommel einer Haube. „Das ist eigentlich ein Bommel von einer Pudelmütze“, sagte der Tierarzt zu der überraschten Frau. Ihr dürfte der Vorfall überaus peinlich gewesen sein, stürmte sie doch in der Folge mit dem Karton in der Hand aus der Praxis.