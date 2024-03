Der Brite Gage hat McDonald‘s ausgetrickst und mehrere kostenlose Menüs gewonnen. ChatGPT, der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot, hat dem Fast-Food-Liebhaber dabei geholfen.

Gratis Menü für schlechte Bewertung

Wie in anderen Ländern bietet McDonald‘s auch in Großbritannien eine kleine Belohnung, wenn Gäste ihren Restaurantbesuch im Nachhinein bewerten. Der Brite Gage hat herausgefunden, dass er ein ganzes Menü gratis bekommt, wenn er den Besuch negativ bewertet.

In einem Youtube-Video erklärt er: „Es gibt einen kleinen Trick, den wirklich jeder anwenden kann. Also, wenn du Hunger hast, geh zu McDonald‘s und hol dir was - umsonst! Für jede schlechte Bewertung bekam er als Entschädigung einen Gutschein für ein Gratis-Menü.“

Auf die Dauer wurde es für Gage jedoch lästig, immer wieder eine Bewertung zu schreiben. Also nahm er ChatGPT zu Hilfe. Er befahl der KI: „Schreibe über den Moment, in dem ich eine schreckliche Erfahrung bei McDonald’s hatte, als ich einen Big Mac bestellte.“ Außerdem empfahl er dem Bot, unter 12.000 Zeichen zu bleiben. Die Taktik ging auf: „Boom! Innerhalb von zwölf Stunden bekommst du eine Mail mit einem, zwei oder sogar drei Gutscheinen für Gratis-Menüs.“

Österreich setzt auf kleine Aufmerksamkeiten

In Österreich ist das übrigens nur bedingt möglich. Hier bekommt man für eine Bewertung nämlich kein Menü, sondern nur einen Rabatt auf eine mittlere Portion Pommes frites. Bei McDonald‘s Österreich heißt es auf Anfrage, man bekomme einfach eine „kleine Aufmerksamkeit“. Dass es in anderen Ländern größere Aufmerksamkeiten gebe, liege an der Unabhängigkeit der einzelnen Landesverwaltungen. Der Inhalt der Beurteilung habe jedoch in Österreich keinen Einfluss auf die Entlohnung.

Hierzulande habe man sich für diesen Weg entschieden. Generell würden die Feedbackmöglichkeiten gut angenommen. „Das reicht von der Bewertung des Personals über die Sauberkeit bis hin zum Geschmack, damit fahren wir derzeit sehr gut“, sagt ein Sprecher von McDonald‘s Österreich.