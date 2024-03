Meterhohe Flammen peitschten aus den Fenstern im oberen Stockwerk des „Pine Palace Platinum“, wie Videoaufnahmen von vergangenem Mittwoch zeigen. Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses im ersten Stock geriet das Hotel im indischen Wintersportort Gulmarg in den Bergen des Vorhimalaya in Vollbrand.

Aufgrund der Distanz und der Schneemaßen im Ort dauerte es eine Weile, bis die Feuerwehr anrückte. Zu lange für die anwesenden Anrainer und Urlaubsgäste, um untätig zuzusehen, wie das Skihotel niederbrennt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Schneeball-Hagel auf das brennende Hotel niederprasselte.

Ob dieser „Löschversuch“ die Flammen tatsächlich etwas eindämmen konnte, konnte im Nachhinein nicht genau eruiert werden. Als die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das Ausmaß des Infernos jedenfalls deutlich. Das komplette Obergeschoss des Hotels brannte aus. Einige Gäste verloren ihre Habseligkeiten in den Flammen. Jedoch konnten alle Personen rechtzeitig evakuiert werden, niemand wurde bei dem Brand verletzt.

In Gulmarg, das zum Unionsterritorium Jammu und Kashmir gehört, ereigneten sich in den vergangenen Jahren bereits drei große Brände. Außerdem sorgen Lawinen in dem Tal (rund 2700 Meter Seehöhe) immer wieder für Gefahr. Erst letzte Woche kam ein russischer Skifahrer bei einem Lawinenunglück ums Leben. Sieben russische Skifahrer waren betroffen, sechs konnten gerettet werden.