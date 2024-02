Vor zehn Monaten hat die Wissenschaftlerin und YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim, bekannt als „Mailab“, ihren Rückzug von der Videoplattform und ihrer Zusammenarbeit mit „funk“ angekündigt. Umso überraschter waren Abonnentinnen und Abonnenten des Kanals, als vor einigen Tagen ein neues Video mit dem Titel „STATEMENT.“ veröffentlicht wurde. Bei dem Video handelt es sich jedoch um kein Comeback der Ex-YouTuberin.

„Nerds an die Macht“

„Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes“, so startet Mai Thi Nguyen-Kim das neue Video, indem es auch „ausnahmsweise nicht um Wissenschaft, sondern um Politik geht“. Im Video gibt die Wissenschaftlerin ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik preis und kündigt an, sich das Ganze nicht mehr „einfach nur anzuschauen“. Die letzten Monate habe sie genutzt, um ein Team aufzubauen, mit dem sie nun in der Politik aktiv werden will. Wie genau das ausschauen wird, hat sie noch nicht verraten.

Laut Mai Thi Nguyen-Kim gebe es aktuell eine „Informationskrise“ und eine „Diskussionsklimakrise“, die alle anderen existierenden Krisen verstärkt. Schuld daran seien populistische Politiker, Medien, Algorithmen, aber auch jeder einzelne selber, weil wir „klicken und verbreiten“. Zwei Sachen würden es aber besser machen: Mut in der Kommunikation bei Problemen und Herausforderungen und Sachlichkeit. „Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus. Also Nerds an die Macht“, meint Nguyen-Kim am Ende.

Keine konkreten Ansagen

Was Nguyen-Kim konkret vorhat, will sie auf dem „Mailab“-Kanal noch nicht sagen, da dieser durch „funk“ groß geworden ist. Informationen dazu werden vermutlich in den nächsten Tagen auf ihren privaten Profilen kommen. Wie es mit ihrer Fernsehshow „MAITHINK X“ weitergehen wird, ist auch noch offen. In einem Statement auf Instagram heißt es nur: „Wir sind im Austausch mit Mai und wollen uns gerade noch nicht weiter dazu äußern.“