Ab dem 4. Februar stellen sich österreichische und deutsche YouTuber einer außergewöhnlichen Herausforderung. Unter der Leitung von Regisseur Peter Rautek entsteht das Format „Manhunt“, in dem fünf YouTuber ohne finanzielle Mittel, Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit in Wien auf der Flucht sind. Verfolgt werden sie rund um die Uhr von einem erfahrenen Team aus ehemaligen Kommandosoldaten, Ex-Polizisten, Privatdetektiven und Streetfightern. Insgesamt wird das Format in zehn einstündigen Folgen ausgestrahlt und kann auf YouTube verfolgt werden.

Die fünf Teilnehmer sind Boxer Coach Ferhat, Schlagerstar Micha von der Rampe, Biker Chris alias „Kuhlewu“, Freerunner Urbanamadei, und Karsten, das Gesicht hinter dem Kanal Loshistorie.

Alle zwei Stunden bekommen die Verfolger präzise Standortdaten der Teilnehmer übermittelt. Ausgerüstet mit Bodycams und Handkameras werden die Teilnehmer versuchen, sich 72 Stunden lang den Blicken ihrer Verfolger zu entziehen, die in regelmäßigen Abständen den genauen Standort der Flüchtenden erhalten. „Manhunt“ wird von den Produzenten als außergewöhnliche Kombination aus Überlebenskunst, Abenteuer im Freien und fesselnder Unterhaltung angepriesen.