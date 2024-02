In Frankreich machten AirBnB-Mieter am Samstag eine grausame Entdeckung. Beim Betreten der Wohnung in Hoenheim nördlich von Straßburg entdeckten die Übernachtungsgäste den leblosen Körper eines etwa 40 Jahre alten Mannes, hieß es am Sonntag in Justizkreisen, die einen Bericht der Zeitung „Les Dernières Nouvelles d‘Alsace“ bestätigten.

Der Tote soll ein Freund des Wohnungsbesitzers sein. Obwohl den Angaben zufolge offenbar eine natürliche Todesursache vorliegt, wurde eine Untersuchung eingeleitet. In den nächsten Tagen soll eine Autopsie erfolgen.