Mädchen und Baby nach Erdrutsch auf Philippinen gerettet

Es mutet wie ein kleines Wunder im Unglück an: Retter ziehen mehr als zwei Tage nach dem Erdrutsch auf den Philippinen ein dreijähriges Mädchen und ein zwei Monate altes Baby lebend aus den Trümmern. Hier lesen Sie die ganze Geschichte!

In Trümmern wurden auch Überlebende entdeckt © IMAGO/Bureau of Fire Protection of the Philippines

Deutsche Unternehmen testen Vier-Tage-Woche

Die Unternehmensberatung Intraprenör startet in Deutschland ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche. In manchen Unternehmen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun sogar vier Tage am Stück frei. Erfahren Sie hier die Details!

In Deutschland haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun mehr Freizeit © IMAGO/Christian Ohde

Gefährdete Chamäleons in Schönbrunn erfolgreich gezüchtet

Die in Afrika entstandenen Reptilien wurden illegal nach Europa geschmuggelt. In ihrer ursprünglichen Herkunftsregion hätten sie kaum Überlebenschancen. Mehr Infos lesen Sie hier!

Die Elterntiere wurden 2021 am Wiener Flughafen beschlagnahmt © APA / Daniel Zupanc

Forscher zeigen auf: Klimaneutralität für Österreich ist machbar

Wissenschaftler haben berechnet, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann. Erreichbar wäre die Netto-Null demnach auch mit reinem Fokus auf die Technik. Wie diese ausgestaltet werden soll, verraten wir hier!

Das Team der TU Graz (im Bild der Campus Inffeldgasse) zählt für die Roadmap zur Klimaneutralität 2030 zu den Prämierten © TUG / Helmut Lunghammer

Vermisste Journalistin Alexandra Föderl-Schmid lebend gefunden

Am Donnerstag gab es eine groß angelegte Suchaktion nach der bekannten Journalistin, deren Arbeit zuletzt in der Kritik stand. Sie wurde am Freitag stark unterkühlt, aber lebend gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Den Artikel dazu finden Sie hier!