Am Montag, 5. Februar, startet in zahlreichen deutschen Unternehmen ein groß angelegter Modellversuch zur Vier-Tage-Woche. Insgesamt 45 Unternehmen beteiligen sich an dem Versuch, der wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird.

100-80-100-Modell

Initiator des Projekts ist die Unternehmensberatung Intraprenör, die wiederum mit der Organisation 4 Day Week Global zusammenarbeitet. Die NGO hat das Projekt in ähnlicher Form bereits in verschiedenen anderen Ländern durchgeführt. So stieß das Projekt in Großbritannien auf großes Interesse.

Die teilnehmenden Unternehmen haben die Möglichkeit, in monatlichen Austauschrunden und Chatrooms Erfahrungen auszutauschen und ihr Modell zu optimieren. Vorgegeben ist nur der Rahmen - also das 100-80-100-Modell, das heißt: 100 Prozent Leistung in 80 Prozent der Zeit für 100 Prozent Gehalt. Das Team von Intraprenör soll sich vor allem auf die Arbeitsleistung und die Zufriedenheit konzentrieren.

Work-Life-Balance und zum anderen die Mitarbeiterbindung

An dem Projekt sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen beteiligt. Am stärksten vertreten ist die IT-Branche mit 14 Prozent. Sechs Prozent der Unternehmen kommen aus Handwerk und Industrie. Markus Nölker von der Geschäftsführung des beteiligten IT-Dienstleisters Nacura in Paderborn sagte der dpa: „Für uns gab es vor allem zwei große Argumente: Zum einen die Work-Life-Balance und zum anderen die Mitarbeiterbindung und -gewinnung“. In seinem Betrieb mit 23 Mitarbeitern hätten sich nur zwei dafür entschieden, weiterhin 40 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Anfangs, so Nölker, habe es Bedenken gegeben, ob die Aufträge mit der reduzierten Arbeitszeit zu bewältigen seien. Doch in Arbeitsgruppen habe man sich schließlich Strategien überlegt. So wurden vier Teams gebildet, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten. Pro Woche arbeiten drei Teams von Montag bis Donnerstag und ein Team von Dienstag bis Freitag. Als IT-Dienstleister war es wichtig, den Kunden an jedem Werktag Support anbieten zu können. Außerdem rotieren die Teams, sodass jeweils ein anderes Team am Freitag arbeiten muss. Dadurch hat ein Team sogar vier Tage Wochenende.