Die Bilder sind, gelinde gesagt, beunruhigend, den Schock an Bord will man sich lieber nicht vorstellen: Am vergangenen Freitag war eine Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines von Portland nach Ontario unterwegs, als sich ein Teil der Kabinenwand löste. Dieses verschließt bei dieser Modellvariante eine zeitweise nicht benötigte, zusätzliche Türöffnung.