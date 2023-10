Die US-Countrysängerin Maren Morris (33) hat nach fünfjähriger Ehe die Scheidung von Musiker Ryan Hurd (36) eingereicht, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Morris habe den Antrag Anfang Oktober im US-Staat Tennessee gestellt, wie „People.com“ und die Zeitung „The Tennessean“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen schrieben. Sie machte demnach „unüberbrückbare Differenzen“ für die Trennung geltend. Das Paar hat einen dreijährigen Sohn.

Kennenlernen in Nashville

Morris und Hurd hatten sich als Songwriter in der Country-Hochburg Nashville kennengelernt und gemeinsam Songs geschrieben, darunter „Last Turn Home“ (2013), der von Tim McGraw aufgenommen wurde. 2017 verlobten sie sich, ein Jahr später heirateten sie. Morris hatte mit Alben wie „Hero“ (2016), „Girl“ (2019) und „Humble Quest“ (2022) Erfolg. Kürzlich teilte die vielfach preisgekrönte Sängerin mit, dass sie die Country-Musik verlassen werde. Die gebürtige Texanerin war in der teilweise konservativen Country-Szene durch ihre liberalen Ansichten aufgefallen.

Bei ihrer Ehe versuchte sich Morris zunächst ein Beispiel an anderen verheirateten Promis zu nehmen. „Ich habe so viel von Keith Urban und Nicole Kidman gelernt. Sie haben die Zwei-Wochen-Regel. Sie lassen es einfach so normal aussehen, und das gibt mir und Ryan das Gefühl, dass das auch normal sein könnte“, sagte sie gegenüber dem Magazin Us.

Morris gab damals zu, dass sie und Hurd ihre Beziehung trotz ihres vollen Terminkalenders „ziemlich gut hinbekommen“ haben. „Besonders jetzt, wo wir verheiratet sind, ist es uns ein bisschen wichtiger, uns zu sehen“, erklärte sie. „Wir versuchen, ein gutes Gleichgewicht zu finden.

Bevor sie sich trennten, arbeiteten Morris und Hurd an mehreren Songs zusammen, von seiner Ballade „Chasing After You“ (2021) bis zu ihrer Single „I Can‘t Love You Any More“ (2022). Hurd war auch einer von Morris‘ lautstarken Unterstützern während ihrer öffentlichkeitswirksamen Fehde mit Jason und Brittany Aldean im vergangenen Jahr.