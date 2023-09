"Déjà vu - Ein neuer Blick auf die 80er-Jahre"

Neue Doku: Die Journalistin Sophie Apelt, geboren 1992, kennt die 80er-Jahre nur aus dem Schulbuch und aus Erzählungen. Sie begibt sich auf eine Spurensuche, um herauszufinden, ob die Menschen die Signale von Klimawandel, Auswirkungen des Turbokapitalismus, Kaltem Krieg und Digitalisierung damals schon richtig gedeutet oder nur erlebt haben. Dafür wühlte sie sich durch Archivmaterial und traf prominente Gesprächspartner aus zwei Generationen – wie etwa Heinz Rudolf Kunze und Frauke Ludowig.

20.15 Uhr, 3sat



Ein neuer Blick auf die 80er-Jahre: Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele in einer Kölner Rollschuhdisco © ZDF/Münker





"Der Sommer mit Anais"

Sinnliche und temporeiche Romantikkomödie: Die Beziehungen der jungen Französin Anaïs sind intensiv, aber sprunghaft. Als sie eines Tages den älteren Daniel kennenlernt, erwächst aus dieser Affäre s ein näheres Interesse an seiner Frau Emilie: Anaïs ist fasziniert von der Schriftstellerin.

20.15 Uhr, Arte

"Dok 1: Trennungsg’schichten & Scheidungssachen“

Vom Treuebruch zum Rosenkampf, vom Liebesschwur zum Zerwürfnis: Frauen und Männer geben Lisa Gadenstätter einen Einblick in den wohl schwierigsten und emotionalsten Schritt eines Ehepaars. Plötzlich wird die Person, der man Liebe geschworen hat zum Feind.

20.15 Uhr, ORF 1

"Der talentierte Herr Benko"

Die Reporter schauten sich René Benkos „Gesellenstück“, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, näher an. Und waren auf Spurensuche in Lech am Arlberg. Der kometenhafter Aufstieg mit dem Signa-Imperium wird längst durch eine Reihe von Krisen und Skandalen gebremst.

21.05 Uhr, ORF 1

"Heimat Österreich"

Seit mehr als 20 Jahren ist Marianne Gruber auf der Viebergalm Sennerin. Sie versorgt die Milchkühe und erzeugt nach alter Tradition den „Steirerkas“. Filmemacher Michael Weinmann besuchte u. a. sie für die neue Reportage „Almsommer im Ausseerland“. Erst wird der Almsommer abseits von Trubel und Hektik eingefangen, dann geht es in „Landleben“ rund um den Zeller See.

20.15 Uhr, ORF III

Radiotipps

Konzert: Audience Choice. Ö 1, 14.05 Uhr.

Das Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer spielt eine „Audience Choice“ – ein Überraschungsprogramm, ausgewählt aus 275 Werken vom Publikum der „Proms“-Nights, aufgenommen am 13. August in der Londoner Royal Albert Hall.

Radio Flamingo. Webradio. radioflamingo.at

Hier kommen Fans des modernen Schlagers, aber auch von Evergreens auf ihre Kosten. Von 10 bis 13 Uhr ist „Schlager Kaffee“ angesagt, von 18 bis 20 Uhr läuft die Schlager Hitparade. Zu hören auch über Smartphone App oder via Smartspeaker.