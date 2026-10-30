Für David Maier ist das heutige „Pack-Derby“ eine Premiere

Kärntner 99ers-Neuzugang fehlte im ersten Duell mit dem KAC

Es ist eine Premiere für David Maier, wenn die Graz99ers heute mit ihm gegen den KAC aufs Eis gehen (18.30 Uhr). Denn das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison Ende September, das in Klagenfurt mit einem schmerzlichen 2:6 aus Grazer Sicht endete, das verpasste der 26-Jährige, war da nicht im Aufgebot gestanden. Daher wird es erst heute so richtig ernst: Dann, wenn er zum erst zweiten Mal in seiner Laufbahn gegen den Klub aufs Eis steigt, bei dem er seine Ausbildung genoss. Einzig vor fünf Jahren, als der in St. Veit an der Glan geborene Verteidiger zu Beginn der Saison an Linz ausgeliehen war, traf er schon einmal auf den KAC – damals gab es übrigens einen 6:5-Erfolg für Maier.

Maier erinnert sich auch noch gut an den ersten Anruf daheim, als der Wechsel feststand: „Ich hab‘ dem Papa gesagt: ‚So, jetzt ist es fixiert.‘ Und dann habe ich schon gemerkt, dass er anfangs ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte. Aber nach ein paar Stunden hat er gesehen, dass ich das wirklich will. Und seither supported uns die ganze Familie: Mama, Papa, Freundin, Bruder.“ Und ja, er wollte den Wechsel, um sich weiterzuentwickeln. „In Klagenfurt bin ich schon ein wenig komfortabel geworden“, lächelt er, in Graz wollte und will er den nächsten Schritt machen. „Ich denke, man weiß, was man von mir bekommt: Ein gutes Auge für andere Spieler, ein Spiel mit hoher Intensität“, sagt der 94-fache Teamspieler, der schon vor der Saison immer wieder betonte, dass nicht Geld den Ausschlag gegeben habe für den Umzug über die Pack: „Graz ist wirklich eine der Top-Adressen im Eishockey.“

Schon den September-Termin hatte Maier sich im Kalender angestrichen, da wurde es noch nichts mit einem Duell mit den Ex-Vereinskollegen. Die Umstellung in Graz war vorhanden, aber nicht riesig, wie er betont: „Es ist ähnlich wie das, was ich davor gespielt habe: hohe Intensität, den Gegner unter Druck setzen, so, wie das die Topteams machen.“ Diese Intensität wird es nach der Niederlage in Budapest von Beginn an brauchen im Bunker. Denn Maier weiß noch aus den Erfahrungen im KAC-Dress, dass das „Pack-Derby“ schon eine Besonderheit ist: „Das waren zuletzt auch schon in der Regular Season immer Spiele mit Play-off-Charakter, mit vollen Hallen, mit besonderer Stimmung“, sagt Maier.

Apropos: Für die heutige Partie im Bunker sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Es ist angerichtet für ein besonderes Spiel – in dem Maier seine „weiße Weste“ als KAC-Gegner gerne behalten will. Positive Nachrichten gab es von der Ausfallsfront: Ole Bjørgvik-Holm ist wieder fit, auch Tim Harnisch steht vor seinem ersten Ligaspiel in dieser Saison. Und auch Maxime Lagacé hat sich zumindest im Training schon wieder die Eisschuhe angezogen und meinte auf die Frage nach seinem Befinden: „Du siehst, ich habe Eisschuhe an – also: Es wird!“

Bei der 2:6-Niederlage im September fehlten gleich elf Stammkräfte – nun hat sich das Blatt gewendet. Diesmal ist es der KAC, der auf zahlreiche Spieler verzichten muss. Sebastian Dahm (der vom lettischen Teamgoalie Mareks Mittens ersetzt wurde), Topscorer Nick Petersen, Jan Muršak und viele mehr fallen aus. Eine gute Chance, um die ewige Bilanz – in der der KAC mit 101 Siegen in 155 Duellen klar vorne ist – ein wenig aufzubessern.