Café Wolf feiert 10. Geburtstag. Der Opi des Autors war Stammgast. Der Enkelsohn hat hier sein Lieblingseck. Eine ganz persönliche Würdigung der Graz-Entwicklungshelfer Michael Stoiser und Thomas Fink.

Hofrat Ernst war hier in den 1970ern und 80ern Stammgast, wohnte er doch gleich drüben im Roseggerhaus. Hier aß er sein Schinkenbrötchen mit Ei, zerschnitt es fein säuberlich mit seinem Taschenmesser, spießte es Stück für Stück auf und führte es zum Mund. Dazu gab es ein kleines Bier, vielleicht ein Kartenspiel mit den Rentnerkollegen.

1931 sperrte das Café Wolf in der Grazer Annenstraße auf, als erstes Espresso italienischen Vorbilds. Das Portal aus den 1940ern ist ein Juwel in der verwitternden Annenstraße, mit dem Interieur aus dem 1970ern ist das Lokal ein Schmuckkasterl von gestern. Heute findet sich hier eine der kleinsten, spannendsten Bühnen der Landeshauptstadt. Und diese zieht wiederum auch den Autor dieser Zeilen, den Enkelsohn von Hofrat Ernst, in ihren Bann.

Bald 100 Jahre, aber der zehnte Geburtstag

Eigentlich fiebert das Café Wolf ja seinem 100. Geburtstag entgegen. Die aktuellen Betreiber Michael Stoiser und Thomas Fink feiern aber diesen Samstag mit DJs und Gästen ihr Zehn-Jahr-Jubiläum. Als „Hobbyprojekt“ neben dem Brotberuf haben sie das Lokal davor bewahrt, in die Vergessenheit zu entschwinden. Seither bewundert man hier Künstler, die die Kabeln bei ihren analog-wummernden Synthesizern umstecken, Feingeister, die einzelne gekappte Magnetbänder in Tonbandmaschinen ein- und umspannen. Punks, Jazzer, Rocker, Singer-/Songwriter, Chöre performen hier als gäb‘s kein Morgen mehr. An der musikalischen Originalität des Lokals hat auch Rainer Binder-Krieglstein konzeptiv mitgearbeitet, der die Impro-Abende geleitet hat. Bands kommen überall aus Europa, aber auch aus Australien, Japan, Mexiko, um hier vor einer Handvoll Publikum aufzutreten. Selbst, wenn das Wolf aus allen Nähten platzt, sind die „Massen“ nur handverlesen.

1 / 5 Thomas Fink und Michael Stoiser feiern mit ihrem Café Wolf am Samstag den zehnten Geburtstag © KLZ / Stefan Pajman

Wanderer, kommst Du ins Wolf, dann stößt Du die Tür in ein besseres, schrägeres Graz auf. Ja, oft vergisst Du drinnen, dass da draußen nicht Berlin, New York oder Amsterdam ist. Hier flimmert ein unzähmbares Universum an Verrücktheit, Zartheit und bisweilen grobem Getöse. Es gibt Abende, da stehst Du dann doch lieber draußen in der Annenstraße und plauderst mit Wolf-Trabanten und Passanten.

„Das ist einfach ein wunderschöner Ort für Menschen und Musik“, dachten sich Mitch und Tom vor zehn Jahren und „haben einfach losgelegt“. Trotz der Mühen und des immer zäheren Kampfs um Förderungen kommt die Freude an jedem Abend, wenn sie aufsperren. Zu ihren Highlights zählen sie die Auftritte ihrer „Jugendidole wie Blurt oder der Tochter vom Depeche-Mode-Sänger Stella Rose Gahan“. Speziell war auch der Abend, da sich der 40-köpfige Grrrls-Chor in die Wandvertäfelung des Kaffeehauses gezimmert und sich das Publikum bis hinaus auf die Straße drängeln musste. Auf der inoffiziellen Landkarte internationaler Bands, die durch Europa touren, ist das Café Wolf kein Geheimtipp mehr, es ist ein Muss. Mitch und Tom müssen kaum noch aktiv buchen, sie werden geflutet mit Gig-Anfragen und suchen sich die Perlen aus.

Von Jazzern bis zu Chören mit Trauerliedern

Hier zu spielen, ist immer besonders. Der Sound, der aus den Wandboxen ins Lokal strömt, ist perfekt, das Publikum immer neugierig. Die Bandbreite bleibt atemberaubend. Spielt am Donnerstag das Jazzquartett Synthetic4 mit dem frisch gebackenen österreichischen Jazzpreisträger, dem Gitarristen Peter Rom, hat am 25. November hier der Männergesangsverein Stallhofen seinen Auftritt, um traditionelle Trauerlieder zum Besten zu geben.

Dieses kleine Kaffeehaus ist nach nur zehn Jahren in seiner zweiten Reinkarnation eine Grazer Institution geworden. Was wünschen sich Mitch und Tom: „Dass es so weitergeht!“ Und dass, wenn man sich von innen nach außen wagt, die Stadt die Annenstraße vor der Tür planerisch einmal einen Schritt weitergebracht hat. Denn die Achse vom Hauptbahnhof in die Innenstadt vor ihrer Kaffeehaustür ist für sie „eigentlich der Sunset Boulevard“ von Graz. Ja, in einer kleinen Stadt muss man eben manchmal groß denken.

Das Wolf hat Compilation-Alben herausgebracht, mittwochnachmittags feiert Jung und Alt das „Tanzcafé Wolf“ bei Kaffee, Kuchen und zumeist der Akkordeonmusik der lebenden Schlager- und Chanson-Jukebox Lothar Lässer. Das Lokal war heuer auch Filmkulisse für eine Doku über den Literaten Franz Innerhofer. Musiker haben sogar schon Songs über das Café geschrieben. Der Autor dieser Zeilen gratuliert heute ganz persönlich mit der Hymne seiner Band Pandoras kleine Schwester ans Wolf, „wo alle Menschen Schwestern werden“ Happy Birthday! Und Mitch, Tom, ad multos annos!