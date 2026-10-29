Post aus Grado: Ein Hoch auf die Jugend. Und den Prosecco

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren in Italien. Für die Kleine Zeitung schreibt er regelmäßig über den Alltag in Grado.

Es gibt zwei Momente im Leben eines Mannes, in denen er sich alt fühlt. Der erste Moment: Wenn alle Fußballer seines Lieblingsteams jünger sind als er. Der zweite Moment: Wenn auch alle Trainer jünger sind. Was ist nur aus der Tradition der alten Haudegen wie Ernst Happel, Luis Aragonés oder Otto Rehhagel geworden? Heutige Fußballtrainer sind gefühlt alle 33, schlank und so fit wie die Profis.

Für mich ist nun noch ein dritter Moment hinzugekommen: Denn beim berühmten Gesangsfestival von Grado hat ein Sänger gewonnen, der in die Schulklasse meiner jüngsten Tochter ging. Werden diese Schlagerstars also auch immer jünger! Früher musste man denen doch noch auf die Bühne helfen und vorher den Alkohol verstecken. Jedenfalls: Glückwunsch an Elia Longo und Emanuele Lorenzutti und ihren Song „Sercarè“, der sich auf ironische Weise mit der Frage beschäftigt, wo man den Sinn des Lebens findet. Das Ganze wird, wie es sich gehört, im Gradeser Dialekt gesungen – sercarè entspricht dem italienischen cercare, „suchen“.

Gourmetfestival

Überhaupt war es ein intensives Wochenende, denn neben dem berühmten „Festival della Canzone Gradese“ im Kongresssaal stieg auch schon zum zweiten Mal das Gourmetfestival „Calli di Bacco“ in den Gassen der Altstadt. Dieses Mal waren 15 Restaurants und ebenso viele Winzer dabei. Das Wetter spielte nicht so brav mit wie noch vor einem Jahr, vor allem der Samstagnachmittag war ein kalter, nasser Horror.

Buch und Podcast Stefan Maiwalds aktuelles Buch heißt „Espresso unter Sternen – eine Reise in Sachen Glück“. Seinen Podcast „Radio Adria“ hören Sie hier .

Köstlich war es trotzdem überall. Einige der Favoriten: der Thunfisch von „Bruno Masaneta“ und die Ravioli mit Boreto-Füllung in Boreto-Sugo im „Duca d’Aosta“. Hier und da wurde gemurrt, dass die Stände schon am Sonntagnachmittag schlossen – an den österreichischen Feiertag am Montag hatte wohl niemand gedacht, dabei war das doch eine einmalige Kombination, die nicht so schnell wiederkommt.

Eine Reisegruppe aus Graz änderte wegen des Wetters das Programm, verschanzte sich in Pinos Enoteca und trank dort die Schaumweinvorräte leer. Genial! Da fällt mir zum Thema Jugend noch ein Zitat von Charles Bukowski ein: „Mit 25 ist es noch leicht, für ein Genie gehalten zu werden. Mit 55 musst du richtig was dafür tun.“