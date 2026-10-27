Nach berührendem Video: Was Aufruf in Grazer Restaurant bewirkte

„Vielleicht müssen wir schließen“: Mit diesen Worten in einem Video rief ein Grazer Wirt dazu auf, das Asia-Lokal seiner Familie zu besuchen. Wie die Aktionswoche im „Yamaya Wok“ gelaufen ist.

Mitte August machte ein berührendes Internet-Video weit über die Landeshauptstadt hinaus die Runde: „Vielleicht müssen wir schließen“, meinte Ouwel Zhang mit Blick in die Kamera,. „Es sind einfach zurzeit zu wenige Gäste“, trotz vieler guter Rezensionen für das Lokal der Familie, das „Yamaya Wok“ in Graz – zudem sei leider sein Vater chronisch erkrankt, er und seine Mutter würden einander bei der Pflege abwechseln. „Aus diesem Grund machen wir jetzt eine letzte Aktion“, erklärte Zhang damals: Man lade bis zum 23. Oktober Kunden mit einer Begleitung ein, „1+1 gratis“ im Asia-Restaurant zu essen.

Gegenüber der Kleinen Zeitung zieht er nun Bilanz: „Unsere Aktion ist sehr gut gelaufen, es waren wahnsinnig viele Gäste da. Das war aber ehrlicherweise ab und zu auch eine Herausforderung für uns“, gesteht Zhang lachend. „Wir haben auch wahnsinnig viel gelernt und von unseren Gästen viel Feedback bekommen. Diese Anregungen möchten wir nun so gut es geht in den nächsten Wochen auch umsetzen“, so der Juniorchef – etwa im Hinblick auf den Nachschub bei warmen Buffet-Speisen.

Restaurant bleibt geöffnet

Wenn Zhang nun aber von „nächsten Wochen“ spricht, heißt das.... „Ja, unser Restaurant bleibt fürs Erste auf jeden Fall geöffnet. Wir sind jetzt schon optimistisch und haben die Hoffnung, dass wir durch die Aktion neue Gäste gewonnen haben.“