In einem emotionalen Video spricht der Sohn einer Grazer Gastrofamilie über ausbleibende Gäste und die Krankheit seines Vaters. „1+1 gratis“-Aktion sei ein letzter Versuch, das Restaurant zu retten.

So sehr sein Video mittlerweile die Runde macht und wohl jeden Betrachter bewegt, so sehr er damit auch die gewünschte Aufmerksamkeit erregt – so unangenehm ist es Ouwel Zhang. „Eigentlich möchte ich gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen“, erklärt der 26-Jährige der Kleinen Zeitung. Doch angesichts der angespannten Lage rund um das Restaurant „Yamaya Wok“ seiner Eltern habe er den Ratschlag, ein Handyvideo zu machen und online zu stellen, befolgt. In diesem Video spricht Zhang direkt in die Kamera, erzählt von ausbleibenden Gästen und dass man womöglich schließen müsse. Daher sei dies hier ein letzter Versuch, das Asia-Lokal in der Kärntner Straße in Graz zu retten.

„Es sind einfach zurzeit zu wenige Gäste“, trotz vieler guter Rezensionen, gesteht Zhang im Video – und dass leider sein Vater chronisch erkrankt sei. Daher müssten sich derzeit seine Mutter und er sowohl die Arbeit im Restaurant als auch die Pflege des Vaters aufteilen. „Aus diesem Grund machen wir jetzt eine letzte Aktion“, erklärt Zhang: Man lade zwischen 15. und 23. Oktober Kunden mit einer Begleitung ein, „1+1 gratis“ im Restaurant zu essen.

„Ich hoffe, dass diese letzte Aktion hilft“

„Wir haben schon sehr viele Reaktionen daraufhin erhalten. Das ist sehr schön, aber zugleich auch herausfordernd für uns, dass wir das bestmöglich schaffen“, erläutert der 26-Jährige gegenüber der Kleinen Zeitung. „Und entscheidend ist, was nachher kommt. Dass langfristig mehr Gäste kommen.“ Dass zuletzt die Reservierungen zurückgegangen sind – ein Umstand, den ja viele Gastronomen momentan erleben –, hänge womöglich schon mit der allgemein schwierigen Wirtschaftslage zusammen. Ob er trotz allem optimistisch sei? Zhang: „Ich will die Erwartungen nicht zu hoch halten. Das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht und dann war der Fall umso höher. Aber ja, ich hoffe, dass diese letzte Aktion hilft.“