Diese Steirer-Weine heben mit Austrian Airlines ab

Im neuen Sortiment der Austrian Airlines sind Weine der Winzer Tement, Lackner-Tinnacher, Schauer, Wohlmuth und Krispel vertreten.

Über den Wolken kann man nicht nur die grenzenlose Freiheit, sondern auch guten Wein aus Österreich genießen. Jedenfalls auf Flügen der Austrian Airlines (AUA), die ihr neues rot-weiß-rotes Weinsortiment für den Zeitraum Oktober 2026 bis August 2027 präsentierte. Unter dem Motto „Meet the winemakers – taste what’s flying“ wurden die 34 verschiedenen Weine beim „Austrian Airlines Wine Event 2026“ am Flughafen Wien vorgestellt.

Darunter waren auch fünf edle Tropfen aus der Steiermark, die sich unter 600 eingereichten Weinen durchsetzen konnten. Zwei davon kommen von Weingütern aus Kitzeck: der 2024 Südsteiermark DAC Sauvignon Blanc Kitzeck-Sausal vom Weingut Schauer sowie der 2024 Südsteiermark DAC Morillon Kalk & Schiefer vom Weingut Wohlmuth. Ebenfalls mit an Bord sind der 2025 Südsteiermark DAC Sauvignon Blanc „Kalkstein“ vom Weingut Tement in Ehrenhausen, der 2024 Südsteiermark DAC Weißburgunder Ried Eckberg von Lackner-Tinnacher in Gamlitz sowie der 2025 Weißburgunder vom Weingut Krispel in Straden.

© AUA Auch Winzer Gerhard Wohlmuth aus Kitzeck ist mit einem seiner Weine an Bord vertreten

Saisonaler Zyklus

Letzterer wird nur auf Kurzstreckenflügen ausgeschenkt. Die anderen vier Weine sind Teil eines saisonal auf die vier Jahreszeiten abgestimmten Zyklus. Damit soll das Angebot an Bord nicht nur abwechslungsreicher werden, sondern den Fluggästen auch die Vielfalt österreichischer Weinkultur nähergebracht werden. „Wein und die so unterschiedlichen Weinregionen sind ein wichtiger Teil der österreichischen Genusskultur und Identität“, betonte AUA-CEO Annette Mann im Rahmen der Präsentation.

An dieser nahmen auch 300 speziell in Weinkompetenz und Sensorik ausgebildete Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der AUA teil. Sie nutzten die Gelegenheit, um das neue Weinsortiment zu verkosten und die Menschen und Geschichten hinter den Weinen kennenzulernen.