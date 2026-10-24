Erneute Schneefälle: Der Winter in Kärntens Bergen hat zugelegt

In der Nacht auf Samstag hat es oberhalb von 1300 Metern wieder geschneit. So wird das Wetter in den nächsten Tagen und zu Allerheiligen.

Das Wetter hat in Kärnten und Osttirol gehalten, was die Meteorologen prognostiziert haben: Es hat geschneit. In der Nacht auf Samstag hat es auf vielen Bergen oberhalb von etwa 1300 Metern Neuschnee gegeben. „So zwischen zwei und fünf Zentimeter“, sagt Meteorologe Andreas Mansberger von der Geosphere Austria in Klagenfurt.

Schon von Mittwoch auf Donnerstag hat der Winter ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Damals lag die Schneefallgrenze noch bei rund 1700 Metern Seehöhe. Diesmal liegt sie deutlich niedriger, die Intensität der Schneefälle ist aber unterschiedlich: Während die Niederschläge etwa auf der Turrach, der Hochrindl und der Gerlitzen kräftiger ausgefallen sind, hat es auf der Sau- und der Koralm weniger geregnet bzw. geschneit.

© Webcam Hochrindl Auch auf der Hochrindl, hier in 1745 Metern Höhe mit Blick Richtung Kruckenhöhe, ist es winterlich geworden

Schneefälle nicht untypisch

Untypisch sind die Schneefälle für die Jahreszeit nicht, wenngleich es durch den Kälteeinbruch derzeit etwas kühler ist als im langjährigen Durchschnitt. Und die winterlichen Wetterhältnisse werden sich, zumindest in den Bergen, in den nächsten Stunden und Tagen fortsetzen.

Im Verlauf des Samstags zieht sich der Regen in den Süden Kärntens zurück und ab Mittag ist es sonst meist schon trocken, so Meteorologe Mansberger. Vor allem in Oberkärnten kommt dann noch die Sonne ein wenig zum Vorschein. Am Abend lockern die Wolken weiter auf und es kühlt rasch ab, auf plus 3 bis minus 2 Grad. In der Nacht ist es zunächst überall klar. Doch bald ziehen vom Westen Wolkenfelder auf.

1 / 4 Verschneite Turrach © KLZ / Karin Hautzenberger

Trüber Sonntag

Am Sonntag bleibt es meist bewölkt und die Sonne zeigt sich höchstens sporadisch. Von den Tauern bis zu den Nockbergen können ein paar Regenschauer durchziehen, Schnee fällt nur im Hochgebirge. „Zum Abend hin können einzelne Schauer auch weiter in den Süden und Osten übergreifen“, sagt Mansberger. In der Früh ist es stellenweise leicht frostig, tagsüber steigt die Temperatur auf 7 bis 10 Grad.

Sonniger Feiertag

Rechtzeitig zum Nationalfeiertag am Montag wird das Wetter freundlicher. Nebel und Hochnebel lösen sich bis Mittag vielerorts auf und es wird sonnig mit bis zu 13 Grad. Ähnlich schauen die Prognosen derzeit auch für Dienstag und Mittwoch aus.

Ungewisse Allerheiligen

Und zu Allerheiligen? Da könnte ein neues Tiefdruckgebiet Kärnten erreichen. Könnte, betont Meteorologe Mansberger. Zwar halten sich diese Berechnungen in den verschiedenen Wettermodellen relativ hartnäckig, doch noch Genaueres werde man erst zu Wochenmitte wissen. Ziemlich sicher ist aber: „Eiseskälte ist keine in Sicht“, sagt Mansberger.