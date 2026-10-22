In der Nacht auf Donnerstag hat es in höheren Lagen in Kärnten und Osttirol geschneit. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Der Winter gibt ein erstes kräftiges Lebenszeichen von sich: In der Nacht auf Donnerstag hat es auf zahlreichen Bergen in Kärnten und Osttirol geschneit. Winterlich wurde es etwa am Dobratsch, wo zehn Zentimeter Neuschnee gefallen sind, sagt Christian Stefan, Meteorologe der Geosphere Austria: „Und am Sonnblick hat es 30 Zentimeter geschneit.“ Generell sei es in Lagen über 1700 Metern Seehöhe winterlich geworden. Auch am Nassfeld, auf der Turracher Höhe, am Falkert oder am Zettersfeld bei Lienz sind die Berghänge angezuckert.

1 / 4 Blick von Villach zum verschneiten Dobratsch © Leser-Reporter/Georg Wastl

Untypisch sei das für die Jahreszeit nicht, wobei es durch den Kälteeinbruch derzeit etwas kühler ist als im langjährigen Durchschnitt. Und zumindest bis zum Wochenende setzen sich die winterlichen Wetterverhältnisse in höheren Lagen fort.

Schneefallgrenze sinkt

In der Nacht auf Samstag erreicht uns das nächste Adriatief, da dürfte es zuerst auf etwa 1700 bis 1800 Meter Seehöhe herab schneien, sagt der Geosphere-Meteorologe Stefan: „Im Laufe des Vormittags kann es dann auch bis auf etwa 1200 Meter herunter schneien.“ Dass in diesen Lagen viel liegen bleibt, sei nicht zu erwarten, über 1500 Meter bleibt uns die verschneite Winterlandschaft aber vorerst erhalten. In den tiefen Lagen beginnen die Herbstferien ebenfalls kühl, hier ist bei Tageshöchstwerten von unterdurchschnittlichen 8 bis 9 Grad Celsius allerdings Regen zu erwarten.

Bereits zu Wochenbeginn wird es dann aber wieder wärmer bei Temperaturen von bis zu 16 Grad und sogar bis zu 10 Grad auf 2000 Metern Seehöhe. In den Beckenlagen könnte aber vor allem zum Teil zäher Nebel die Sicht trüben. Da der Oktober aber überwiegend mild war und der kurze Kälteeinbruch das nicht ausgleichen kann, rechnet Stefan mit einer Monatsbilanz, wie man sie bereits aus den vergangenen Monaten und Jahren kennt: „Der Monat wird sicher zu mild ausfallen.“