Alpe-Adria-Newsletter: Kommt die Kroatien-Vignette?

Weil der nächste Ausflug nach Italien, Slowenien oder Kroatien bestimmt kommt: Neuigkeiten und Tipps aus unserem wöchentlichen Alpe-Adria-Newsletter.

Sollte es Sie einmal nach Blagaj verschlagen, bitte ich jetzt schon um einen Bericht. Meine Kollegin Karin Riess und ich haben das Dorf südlich von Mostar in Bosnien und Herzegowina – unabhängig voneinander – unter die Lupe genommen und erzählen seither von ganz unterschiedlichen Dingen. Sie schwärmt von der Natur, die dort „mit allen Sinnen“ zu spüren sei. Ich erzähle von der beeindruckenden Quellhöhle des Flusses Buna und den zum Zeitpunkt meines Besuchs leider geschlossenen Lokalen am Ufer.

Blagaj ist aber, da sind wir uns einig, jedenfalls einen Besuch wert. Wie vieles in Bosnien und Herzegowina. Wir freuen uns auf Ihre Tipps per Mail an alpeadria@kleinezeitung.at!

Lego bringt Venedig-Bausatz auf den Markt

Einige Gebäude und Brücken der oberitalienischen Lagunenstadt gibt’s jetzt auch als Lego-Bausatz für Sammler. Der einzigartige Charme von Venedig wird vom dänischen Klemmbausteinhersteller mit dem „Icons-Set Venezianisches Viertel“ gewürdigt. In den Handel kommt der Bausatz mit 5682 Teilen Anfang November.

Rückzugsort für Liebespaare zerstört

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über gestutzte Bäume im Park in der Città Giardino. Damit verlieren Liebespaare ihren letzten Rückzugsort. Und das ist aus unterschiedlichen Gründen gerade in Italien fatal.

Neues Mautsystem in Kroatien wackelt

Ein vollelektronisches Mautsystem mit automatischer Abrechnung sollte die Staus auf den kroatischen Autobahnen ab März kommenden Jahres beseitigen. Doch eine geplatzte Ausschreibung gefährdet den Zeitplan. Und die Sehnsucht nach einem einfacheren System wächst: nämlich nach einer Vignette.

Wagner-Premiere nach 181 Jahren in Maribor

Zum allerersten Mal überhaupt, 181 Jahre nach der Uraufführung, ist in Maribor Richard Wagners „Tannhäuser“ zu sehen. Der fast vierstündige Brocken wird vom Slowenischen Nationaltheater gemeinsam mit den Opern von Laibach und Zagreb gestemmt. Zu sehen ist die viel seltener gespielte, keusche „Dresdener Fassung“ der Oper, von Regisseur Frank Van Laecke „unauffällig bis schlicht inszeniert“, wie Kleine-Zeitung-Kulturchef Martin Gasser schreibt.

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Versteigerung von Raritäten in Triest

Knapp 400 Exponate kommen am 26. und 27. Oktober bei einer großen Versteigerung in der oberitalienischen Hafenstadt Triest unter den Hammer. Unter den Raritäten ist auch ein Gemälde des auffallend schlanken österreichischen Kaisers Franz Joseph in jungen Jahren. Außerdem im Angebot: russische Ikonen und Fabergé-Eier.

Zug um Zug Europa neu entdecken

Sechs Hauptstädte auf einer Zugreise, idyllische Nebenstrecken und spontane Zwischenstopps: Der deutsche Bahnreiseexperte Patrick Neumann verrät, wie sich Europa mit der Bahn flexibel und abseits der üblichen Wege erkunden lässt. Seine Route führt durch die einstige Donaumonarchie – von Prag über Wien, Bratislava und Budapest nach Zagreb und Ljubljana.