Wie demokratisch Serbien ist, entscheidet sich nach der Wahl

Zehntausende Anhänger der serbischen Studentenbewegung versammelten sich am Donnerstagabend in Belgrad zur Abschlusskundgebung vor der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag. Die Bewegung entstand nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Nun fordert sie mit einer eigenen Wahlliste die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) um den ehemaligen Präsidenten Aleksandar Vučić heraus